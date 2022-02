Striscia la Notizia perché Lipari e Friscia sostituiscono Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Advertising

tuttopuntotv : Il covid colpisce Striscia la Notizia. Cambio di conduzione all’ultimo minuto #striscialanotizia #enzoiacchetti… - ParliamoDiNews : Striscia la Notizia, Iacchetti positivo al Covid e Greggio in pausa: i sostituti #striscia #notizia #iacchetti… - APmagazineit : Striscia la Notizia: Iacchetti positivo al COVID, tornano Lipari e Friscia. #striscialanotizia #enzoiacchetti… - DarioFabi1 : @IlContiAndrea Piove sul bagnato a Striscia la notizia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: STRISCIA LA NOTIZIA - Enzo Iacchetti positivo al Covid-19, Sergio Friscia e Roberto Lipari tornano dietro al bancone de… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia

Il Covid è tornato a colpirela. La nuova variante sta dando del filo da torcere anche ai programmi televisivi, tra cui Amici di Maria De Filippi e adesso anche. Se il talent show ha dovuto prendersi ...Enzo Iacchetti è positivo al Covid - 19 e questa sera non potrà condurrelacon Ezio Greggio. Da oggi, quindi, dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci tornano gli inviati Sergio Friscia e Roberto Lipari, che hanno già condotto con successo il ...Enzo Iacchetti è positivo al coronavirus: a partire da questa sera, e finché non si sarà negativizzato, non potrà condurre «Striscia la notizia» con Ezio Greggio. Dietro al bancone del programma di ...Striscia la Notizia, Ezio Iacchetti è risultato positivo al Covid. Pausa anche per Ezio Greggio, chi sostituirà la coppia?