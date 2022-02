Sanremo, Lorena Cesarini, chi è l’attrice emergente scelta da Amadeus (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E’ la meno conosciuta al grande pubblico tra le cinque co-conduttrici scelte da Amadeus per affiancarlo nelle cinque serata del Festival di Sanremo. Ma Lorena Cesarini, sarà sicuramente una bella sorpresa per molti. A vantaggio di chi ancora non conosce la giovane attrice lanciata dalla serie Netflix Subburra, vi raccontiamo qui qualcosa in più su di lei. Chi è Lorena Cesarini, dall’Archivio di Stato a Sanremo Nata a Dakar 35 anni fa da madre senegalese e padre romano, Lorena Cesarini arriva nella capitale alla tenerissima età di due mesi. Il legame con la città è molto forte, tanto che lei stessa si definisce ‘romana di Roma’ e racconta di un passato da tifosissima della Roma che non si perdeva una partita dei giallorossi né ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E’ la meno conosciuta al grande pubblico tra le cinque co-conduttrici scelte daper affiancarlo nelle cinque serata del Festival di. Ma, sarà sicuramente una bella sorpresa per molti. A vantaggio di chi ancora non conosce la giovane attrice lanciata dalla serie Netflix Subburra, vi raccontiamo qui qualcosa in più su di lei. Chi è, dall’Archivio di Stato aNata a Dakar 35 anni fa da madre senegalese e padre romano,arriva nella capitale alla tenerissima età di due mesi. Il legame con la città è molto forte, tanto che lei stessa si definisce ‘romana di Roma’ e racconta di un passato da tifosissima della Roma che non si perdeva una partita dei giallorossi né ...

