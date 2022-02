Sanremo 2022, classifica della prima serata (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mahmood e Blanco (foto Instagram @Sanremorai) Al Festival di Sanremo 2022 è stata annunciata la prima classifica provvisoria: quella dei 12 big che si sono esibiti nella prima serata. La graduatoria, che riportiamo di seguito, è stata stilata in base ai voti espressi dalla sala stampa (giuria della carta stampata e tv 33%; giuria del web 33%; giuria delle radio 34%). Domani, sempre i giornalisti, giudicheranno le rimanenti 13 esibizioni dei big e verrà così composta una prima classifica generale. Sanremo 2022, prima classifica provvisoria 1 – Mahmood e Blanco 2 – La Rappresentante di Lista 3 – Dargen D’Amico 4 – Gianni Morandi 5 – Massimo Ranieri 6 ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mahmood e Blanco (foto Instagram @rai) Al Festival diè stata annunciata laprovvisoria: quella dei 12 big che si sono esibiti nella. La graduatoria, che riportiamo di seguito, è stata stilata in base ai voti espressi dalla sala stampa (giuriacarta stampata e tv 33%; giuria del web 33%; giuria delle radio 34%). Domani, sempre i giornalisti, giudicheranno le rimanenti 13 esibizioni dei big e verrà così composta unagenerale.provvisoria 1 – Mahmood e Blanco 2 – La Rappresentante di Lista 3 – Dargen D’Amico 4 – Gianni Morandi 5 – Massimo Ranieri 6 ...

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - 51rolando : RT @HoaraBorselli: #Sanremo 2022, “nessun obbligo di vaccino per i cantanti in gara”. Avete ben capito. Ci sono pensionati non vaccinati ch… - Paola30502511 : RT @AllMusicItalia: In occasione del ritorno di @michele_bravi sul palco del Festival di Sanremo con 'Inverno dei fiori' ecco la nostra vid… -