Rugby, Sei Nazioni 2022: le favorite. Francia e Inghilterra in pole, ma attenti all'Irlanda (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Parte sabato pomeriggio da Dublino il Guinness Sei Nazioni 2022 e l'edizione di quest'anno promette di essere equilibratissimo, con tre squadre che appaiono favorite per la vittoria finale, ma altre due che potrebbero regalare sorprese. Fuori dai giochi, infatti, appare solo l'Italia che punterà a conquistare almeno un successo dopo 32 sconfitte consecutive nel torneo. I bookmaker italiani mettono al primo posto la Francia e la squadra di Fabien Galthié non può non mirare alla vittoria finale dopo i due secondi posti conquistati nel 2020 e 2021. I transalpini hanno una squadra giovanissima, ma ormai esperta, e una serie di talenti – a partire da Antoine Dupont e Romain Ntamack – che possono battere chiunque. Lo sanno gli All Blacks, sconfitti a novembre, e la Francia è la squadra da battere.

