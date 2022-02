Rosalinda Cannavò ammalia con l’anteprima del progetto musicale VIDEO

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)è pronta a stupire tutti i suoi fan con il: ecco un’anteprima condivisa sui social La brillante carriera dista subendo un’incantevole evoluzione. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 5 negli ultimi mesi ha debuttato come co-conduttrice del format CasaChi dove commenta insieme agli ospiti tutto ciò che accade all’interno della Casa più spiata d’Italia. Lanelle ultime ore ha mostrato qualche piccola anticipazione sul suo nuovoregistrato alcune settimane fa.col tempo e con tanta determinazione è riuscita a crearsi una carriera super variegata abbracciando innumerevoli ruoli, spaziando dalla recitazione, al canto, passando per ...

Advertising

361_magazine : - music20Alexa : RT @qmemusic: Rosalinda Cannavò Sempre Avanti Il nuovo singolo @qmemusic #rosalinda #Musica - NoturnaShu : RT @qmemusic: Rosalinda Cannavò Sempre Avanti Il nuovo singolo @qmemusic #rosalinda #Musica - lellaecontenta : RT @qmemusic: Rosalinda Cannavò Sempre Avanti Il nuovo singolo @qmemusic #rosalinda #Musica - WowNotizie : Dopo l’uscita di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga dal Gf Vip, ecco cosa è accaduto ai loro profili social. -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò

Massimiliano Morra e il rapporto con: 'Spero di non vederla più' Massimiliano Morra esono stati due dei protagonisti della scorsa edizione del GF Vip e a distanza di tanti mesi riescono ancora a fare ...I gossip di Sanremo 2022 Alcuni ex gieffini, daad Alex Belli , sono approdati a Sanremo in vista dell'esordio della kermesse. I due ex Vipponi hanno documentato i loro viaggi ...