Roma, scoperta frode da oltre 8 milioni: maxi multa per società di abbigliamento (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Sezione Antifrode e Controlli dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1 ha scoperto un’evasione fiscale di oltre 8 milioni. La società in questione acquistava calzature e altri prodotti di abbigliamento anche di famose marche e aveva la sede fittizia in provincia di Roma. A seguito di una serie di complesse analisi è emerso che la società effettuava acquisti esenti dall’imposta sul valore aggiunto mediante l’emissione di false dichiarazioni d’intento, senza avere la necessaria qualifica di “esportatore abituale”, potendo poi successivamente rivendere i beni facilmente grazie al minor prezzo praticato poiché non versava le imposte. A seguito dei controlli emessi dal Reparto Antifrode ed Analisi dei Rischi dell’Ufficio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Sezione Antie Controlli dell’Ufficio delle Dogane di1 ha scoperto un’evasione fiscale di. Lain questione acquistava calzature e altri prodotti dianche di famose marche e aveva la sede fittizia in provincia di. A seguito di una serie di complesse analisi è emerso che laeffettuava acquisti esenti dall’imposta sul valore aggiunto mediante l’emissione di false dichiarazioni d’intento, senza avere la necessaria qualifica di “esportatore abituale”, potendo poi successivamente rivendere i beni facilmente grazie al minor prezzo praticato poiché non versava le imposte. A seguito dei controlli emessi dal Reparto Antied Analisi dei Rischi dell’Ufficio di ...

