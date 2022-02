Piazza Affari positiva | merito delle banche

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nonostante il balzo dell’inflazione europea al 5,1% ed il segno meno arrivato dal mercato del lavoro USA, la stima Adp ha rilevato un calobuste paga di 301 mila unità, il listino di, spinto dai titoli del comparto bancario alla vigilia del meeting della BCE, ha chiuso in positivo. Sul Ftse Mib, che si è fermato a 27.388,73 punti (+0,6%), tra le performance migliori troviamo il +3,23% di UniCredit, il +1,01% di Intesa Sanpaolo ed il +2,38% di Banco BPM. Incremento dello 0,46% per Assicurazioni Generali, che ha acquisito La Medical, ramo assicurazione salute di Credit Agricole, per 435 milioni di euro. Giornataanche per Amplifon (+3,17%), Interpump (+2,01%) e Ferrari (+1,59%). Il 2021 della casa di Maranello si è chiuso con un utile netto in aumento del 37% a 833 milioni di ...