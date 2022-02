Napoli, si apre una voragine nel cortile di casa: auto inghiottita e famiglia evacuata | Video (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un'enorme voragine si è aperta in un cortile di una casa nel napoletano. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e per estrarre dalla voragine un'automobile. Nessuna persona è rimasta coinvolta e l’unica famiglia residente è stata evacuata precauzionalmente. Guarda tutti i Video Video Botti Capodanno Napoli Ordinanza Malgrado l'ordinanza del sindaco e del governatore della Campania De Luca contro ...Napoli, crolla una cappella nel cimitero di Poggioreale Video Nella notte tra il 4 ed il 5 gennaio, un'ala di un ...Napoli, incendio nella Villa Comunale: distrutti alcuni alberi secolari Video Un grosso incendio ... Leggi su panorama (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un'enormesi è aperta in undi unanel napoletano. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e per estrarre dallaun'mobile. Nessuna persona è rimasta coinvolta e l’unicaresidente è stataprecauzionalmente. Guarda tutti iBotti CapodannoOrdinanza Malgrado l'ordinanza del sindaco e del governatore della Campania De Luca contro ..., crolla una cappella nel cimitero di PoggiorealeNella notte tra il 4 ed il 5 gennaio, un'ala di un ..., incendio nella Villa Comunale: distrutti alcuni alberi secolariUn grosso incendio ...

