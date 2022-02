Molise | il paesino di montagna tra i Borghi più belli d’Italia | con il santuario che sembra un castello di una fiaba!

Leggi su funweek

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)unfiabesco, in realtà è ildi Maria SS. Addolorata, in. Ogni anno questo affascinante complesso, accoglie moltissimi visitatori e pellegrini. LEGGI ANCHE : — Il borgo delche ti ospita gratis se porti un libro Detto anche Basilica dell’Addolorata, ilsorge vicino a Castelpetroso, tra le valli di Bojano e Carpinone, nel luogo in cui alcuni pastorelli alla fine del XIX secolo raccontarono di aver visto l’apparizione della Madonna. I lavori per costruire questo complesso iniziarono nel 1890 e furono terminati nel 1975. Italy, sanctuary of Castel Petroso inLo scetticismo di alcuni abitanti, fu spazzato via quando l’allora vescovo della diocesi di Bojano, Francesco Macarone Palmieri, disse di aver avuto la ...