Iezzo a sorpresa | “Se Spalletti lo farà è giusto cedere un azzurro!”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gennaro, ex portiere del Napoli, ha parlato durante Radio Goal, programma di Radio Kiss Kiss Napoli, in merito alla gestione dei portieri. Da inizio stagioneha preferito affidare i pali del Napoli alle mani di David Ospina in campionato e a quelle di Alex Meret in Europa League e in Coppa Italia. Se anche questa possa sembrare una divisione chiara, nella realtà dei fatti non è stato così e ciò ha portato ad una inevitabile confusione. Inoltre, l’estremo difensore colombiano è in scadenza di contratto e questo porta un’ulteriore problema nella gestione. “Questione portieri? Contro il Venezia credo giochi Meret, ma già dal match con l’Inter, e poi contro il Barcellona, Ospina potrebbe tornare titolare. Sedecide di puntare così fortemente su Ospina, credo che potrebbe essere...