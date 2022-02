Festival di Sanremo, ecco quanto guadagnerà Ornella Muti: la cifra è da brividi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’attesa ormai è quasi terminata: il Festival di Sanremo 2022 è pronto ad aprire i battenti. La kermesse musicale è un appuntamento fisso per milioni di italiani che ogni anno si ritrovano davanti la televisione per tifare i propri cantanti preferiti, commentare i brani e i look degli artisti e passare cinque serate spensierate. Questa sera, martedì 1 febbraio, andrà in onda la prima puntata del Festival della canzone italiana che vedrà i primi 12 Big in gara presentare la loro canzone all’Ariston per la prima volta. L’appuntamento è fissato su Rai 1 dallo ore 20.35, subito dopo il Tg1 della sera. Tra le attese più importanti c’è anche quella di Ornella Muti che è arrivata a Sanremo con la figlia Naike Rivelli. Per l’attrice italiana si tratta di un grandissimo momento, visto ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’attesa ormai è quasi terminata: ildi2022 è pronto ad aprire i battenti. La kermesse musicale è un appuntamento fisso per milioni di italiani che ogni anno si ritrovano davanti la televisione per tifare i propri cantanti preferiti, commentare i brani e i look degli artisti e passare cinque serate spensierate. Questa sera, martedì 1 febbraio, andrà in onda la prima puntata deldella canzone italiana che vedrà i primi 12 Big in gara presentare la loro canzone all’Ariston per la prima volta. L’appuntamento è fissato su Rai 1 dallo ore 20.35, subito dopo il Tg1 della sera. Tra le attese più importanti c’è anche quella diche è arrivata acon la figlia Naike Rivelli. Per l’attrice italiana si tratta di un grandissimo momento, visto ...

Advertising

AnaMenaMusic : Da piccola guardavo il Festival di Sanremo in tv con i miei genitori e questo palco era un sogno lontano. Oggi sono… - IlContiAndrea : Radio Kiss Kiss presenta “Il Festival del Festival” condotto da Pippo Pelo con Gigi e Ross e l’inviata speciale Giu… - francescacheeks : La schedule di Sanremo è talmente fitta che non ho neanche avuto tempo di andare a farmi un giro. Beccatevi sto Pho… - laetranger : RT @flayawa: Un cantante non vaccinato può partecipare al Festival di Sanremo, mentre ad un operaio non vaccinato viene impedito di prender… - alaffranchi : Per chi è andato a letto presto, per chi l'ha visto e per chi non c'era: le pagelle con @ErreEffe7 -