Festival di Sanremo al via | la musica torna a emozionare il pubblico

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)ilal Teatro Ariston die ilè tutta un'altra storia., spettacolo, emozioni, la kermessele sembrata finalmente alla sua origine pre-Covid. "Bento, ci siete mancati tantissimo", esordisce Amadeus, per il terzo anno consecutivo alla conduzione della kermessele più discussa e twittata dell'anno, accompagnato nella prima serata dalla coconduttrice Ornella Muti. Ilapplaude, balla, canta. Cose mai viste l'anno scorso quando il teatro Ariston era vuoto. La cittàa riempirsi, ci sono i fan davanti all'ingresso dell'Ariston ad aspettare i beniamini, davanti agli hotel della città, lungo la strada per vedere ...

non è in gara a , ma anche quest'anno riesce a essere protagonista. Insieme a Fabio Rovazzi conduce dalla nave sponsor dele il suo look è ancora unico . Dopo le conchiglie sul seno sfoggiate nella scorsa edizione, quest'anno si veste con un abito fucsia, che rappresenta una rosa con le spine (con tanto di ...... un pò perché non abbiamo mai dato troppo risalto ai nostri volti', raccontano i tre ragazzi sbarcati ada Londra e Washington, chiamati come superospiti della prima serata del. '...La classifica della prima serata del Festival di Sanremo 2022 a cura della sala stampa: 12) Ana Mena 11) Yuman 10) Giusy Ferreri 9) Achille Lauro 8) Rkomi 7) Michele Bravi 6) Noemi 5) Massimo Ranieri ...Il festival di Sanremo omaggia Franco Battiato. Sul sipario è stato proiettato un estratto de"La cura" del cantautore, scomparso a maggio dello scorso anno,dal Festival 2007. L'orchestra, diretta dal ...