Cariche sugli studenti, Lamorgese si difende: «Manifestare è un diritto: ma in piazza c'erano infiltrati che cercavano lo scontro»

Il diritto a Manifestare e «di esprimere il disagio sociale deve essere sempre garantito, compreso quello dei tanti giovani e degli studenti che legittimamente intendono far sentire la loro voce» ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, a proposito delle polemiche scoppiate dopo diverse Cariche della polizia nel corso delle manifestazioni degli studenti dopo la morte durante uno stage del 18enne Lorenzo Parelli. La ministra è attesa in parlamento, dove dovrà rispondere alle interrogazioni presentate innanzitutto dai deputati di Sinistra italiana, che accusano la polizia di aver fatto un uso sproporzionato della forza contro gli studenti in piazza. Secondo la ministra, alcune delle manifestazioni da Torino a Napoli: «sono state infiltrate ...

fattoquotidiano : Cariche sugli studenti, scuole occupate a Torino e Bologna. Interrogazioni di Fratoianni (Si) e Gribaudo (Pd) alla… - fattoquotidiano : Cariche sugli studenti, sindaco Lo Russo: “Voglio vivere in una città dove non volano i manganelli, soprattutto sui… - petergomezblog : Cariche sugli studenti, sindaco Lo Russo: “Voglio vivere in una città dove non volino sempre i manganelli, soprattu… - annadelbello1 : RT @buonweekend: La toppa peggio del buco! La Morgese scarica sugli studente manifestanti pacifici le gravi responsabilità delle forze del… - nicolaebasta : RT @cardinale_anna: Quando le dichiarazioni sono più imbarazzanti del silenzio durato troppi giorni. #Lamorgese #2febbraio #studenti Ca… -