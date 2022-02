Atletica, Meeting Valencia 2022: Fofana vince i 60 ostacoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Hassane Fofana vince i 60 metri ostacoli al Meeting di Valencia 2022 di Atletica leggera. Grande esordio stagionale per l’azzurro, che si impone in finale con il tempo di 7?83 davanti allo spagnolo Carlos Oses (7?92), dopo essersi aggiudicato la batteria in 7?90. Primo test anche per la sprinter Anna Bongiorni, che chiude al secondo posto la finale dei 60 metri in 7?44, alle spalle della portoghese Rosalina Santos (7?38). La velocista toscana dei Carabinieri, terza azzurra di sempre sulla distanza (7.24) e al rientro quasi sei mesi dopo il record italiano della 4×100 ai Giochi di Tokyo, aveva iniziato il pomeriggio vincendo in 7?46 il turno eliminatorio. Successo italiano anche nei 60 ostacoli femminili, con la triestina Nicla ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Hassanei 60 metrialdidileggera. Grande esordio stagionale per l’azzurro, che si impone in finale con il tempo di 7?83 davanti allo spagnolo Carlos Oses (7?92), dopo essersi aggiudicato la batteria in 7?90. Primo test anche per la sprinter Anna Bongiorni, che chiude al secondo posto la finale dei 60 metri in 7?44, alle spalle della portoghese Rosalina Santos (7?38). La velocista toscana dei Carabinieri, terza azzurra di sempre sulla distanza (7.24) e al rientro quasi sei mesi dopo il record italiano della 4×100 ai Giochi di Tokyo, aveva iniziato il pomeriggiondo in 7?46 il turno eliminatorio. Successo italiano anche nei 60femminili, con la triestina Nicla ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Meeting Atletica: Jacobs ricomincia da Berlino, 'supercarico' Nelle prossime ore gli organizzatori del meeting tedesco annunceranno il quadro completo dei partecipanti nei 60 metri: già nota la presenza del vicecampione europeo indoor, il tedesco Kevin ...

Quando la scuola ha davvero un ruolo sociale ... ai Campionati Europei di Atletica Leggera Under 20 dai Campionati Italiani Juniores, Under 23 e Nuove Promesse, fino all'annuale Meeting della nazionale italiana di Atletica Leggera, invecchiando un ...

Atletica, meeting Valencia: esordio stagionale di Bongiorni sui 60 metri SPORTFACE.IT Sport: Zilli, 'Udin Jump' prosegue nel ricordo di Alessandro Talotti ma la sua presenza si respira ancora fortemente in questo tempio internazionale dell'atletica indoor". Con queste parole l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, intervenendo all'apertura ...

Mirela Demireva vince l'oro al meeting UdinJump E' in corso di svolgimento al PalaBernes di Udine "UdinJump 2022" il meeting internazionale di salto in alto indoor che anche quest'anno ha attirato il gotha della specialità. Ad aprire il programma, ...

