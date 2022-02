Assolta l’ufficiale di Marina del balletto Jerusalema

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si è conclusa con l’assoluzione la vicenda giudiziaria della Tenente di Vascello indagata dalla Procura Militare di Napoli per concorso in disobbedienza continuata pluriaggravata, reato previsto dal codice penale militare di pace.La giovane ufficiale di, difesa dagli avvocati Giorgio Carta e Floriana De Donno, balzò agli onori delle cronache per unsulle note di “” ripreso in un video che fece il giro del web. Piena pandemia, giuramento delle reclute presso la Scuola Allievi Sottufficiali di Taranto: nel video appareche guida ii inquadrati a danzare sulle note di quella che era la hit del momento.Data la rilevanza mediatica di quel video divenuto presto virale, la sottufficiale fu sottoposta a procedimento disciplinare, al quale si oppose con un ricorso al ...