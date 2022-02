Ambiente: personale Mite isolato, forse attivisti ancora dentro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - A quando apprende l'Adnkronos sul posto, alcuni membri dello staff del ministero della Transizione ecologica sono stati isolati all'interno dell'edificio. Si teme che alcuni attivisti possano essere ancora all'interno del palazzo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - A quando apprende l'Adnkronos sul posto, alcuni membri dello staff del ministero della Transizione ecologica sono stati isolati all'interno dell'edificio. Si teme che alcunipossano essereall'interno del palazzo.

