Aka7even al Festival di Sanremo 2022: "Finalmente ho imparato ad amarmi" – VIDEO INTERVISTA (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mancano poche ore alla seconda serata del Festival di Sanremo 2022. Tra i cantanti che si esibiranno questa sera troviamo anche Aka7even, il dodicesimo per ordine di uscita. Il brano che l'artista presenta sul palco del Teatro Ariston si chiama Perfetta così. "Quando Amadeus ha annunciato il mio nome tra i partecipanti del Festival – commenta Aka 7even –non potevo credere alle mie orecchie: l'Ariston è il palco più prestigioso d'Italia, un traguardo davvero importante e questo Festival è il coronamento di un anno incredibile. Sono già elettrizzato all'idea di poter cantare il mio brano lì dove ho visto negli anni passare artisti che hanno fatto la storia." Il brano, una power ballad uptempo dalle tonalità rock, è stato scritto di getto durante una giornata in studio, a partire ...

