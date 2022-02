«Vi prenderei anche dall’hotel», e Amadeus fa l’autista dei Maneskin. Tutti in piedi all’Ariston – Il video (Di martedì 1 febbraio 2022) «Questa è una cosa che non è mai stata fatta». Cappello da driver, mezzo turistico, e via per le strade di Sanremo. A un’ora dall’inzio dello spettacolo, Amadeus è uscito dal Teatro Ariston per andare a prendere i Maneskin, i vincitori della scorsa edizione del Festival di Sanremo. Un trionfo da cui sono partiti per conquistare prima l’Eurovision e poi tutto il resto del mondo. Vestiti di pelle nera, una volta arrivati all’Ariston hanno preso in mano gli strumenti per suonare uno dei loro brani più noti: Zitti e buoni. La band romana ha conquistato la prima standing ovation del Festival: «A noi sembra l’altro ieri di essere stati su questo palco. È bellissimo, questa accoglienza è meravigliosa e lo rende ancora più speciale». Speciale Sanremo 2022 Il regolamento del Festival di Sanremo 2022 Sanremo 2022, chi sono gli ospiti ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) «Questa è una cosa che non è mai stata fatta». Cappello da driver, mezzo turistico, e via per le strade di Sanremo. A un’ora dall’inzio dello spettacolo,è uscito dal Teatro Ariston per andare a prendere i, i vincitori della scorsa edizione del Festival di Sanremo. Un trionfo da cui sono partiti per conquistare prima l’Eurovision e poi tutto il resto del mondo. Vestiti di pelle nera, una volta arrivatihanno preso in mano gli strumenti per suonare uno dei loro brani più noti: Zitti e buoni. La band romana ha conquistato la prima standing ovation del Festival: «A noi sembra l’altro ieri di essere stati su questo palco. È bellissimo, questa accoglienza è meravigliosa e lo rende ancora più speciale». Speciale Sanremo 2022 Il regolamento del Festival di Sanremo 2022 Sanremo 2022, chi sono gli ospiti ...

GiuliaSalemi93 : Lo riscrivo perché non voglio passare per bigotta che non sono. Io credo assolutamente nell’amore libero in tutte l… - CikoStark : @black_white3s @FilardiGiacomo @CampiMinati Io dell’inter prenderei solo Brozo e Barella. Dimenticavo anche la fame… - isMartinaaa : @Lapalmauz Mi prenderei tutte le malattie e gli donerei anche dei figli molto semplicemente....... - bookseater : fossi in amadeus li prenderei anche in braccio per riaverli su quel palco - marcolago : @Gog3ta2 @QuelBia94 Oh, poi Ubisoft ha fatto, o sta facendo, le cose nel modo più sbagliato possibile anche secondo… -