Vaccino Covid under 5 anni, quando arriva: le date (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Vaccino anti-Covid per i bimbi sotto i 5 anni d'età potrebbe essere disponibili già entro la fine di febbraio. E' quanto ha riferito il Washington Post, citando fonti al corrente del dossier, secondo le quali le aziende Pfizer e BioNTech dovrebbero presentare già oggi alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense una richiesta di autorizzazione all'uso di emergenza per bambini di età compresa tra sei mesi e cinque anni. Secondo quanto riferito, la stessa FDA avrebbe esortato le aziende a presentare la domanda in modo che le autorità di regolamentazione potessero iniziare la revisioni dei dati. E in Italia quando arriverà? Secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa potrebbe arrivare in primavera. "Gli studi ci dicono che siamo vicini all'approvazione ...

