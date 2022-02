UFFICIALE – Sulley Muntari torna a giocare

(Di martedì 1 febbraio 2022) L’ex Inter e Milan,in patria:il suo innesto per gli Hearts of OakAlydopo quasi tre anni dall’ultima volta. L’ex centrocampista di Milan e Inter, tra le altre, inizierà una nuova avventura in patria. E’, infatti, che giocherà con gli Hearts of Oak squadra ghanese seconda in classifica nel suo campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

