Advertising

iconanews : Sudafrica: Four Paws, stop con allevamenti dei grandi felini -

Ultime Notizie dalla rete : Sudafrica Four

Agenzia ANSA

Ilnon ha cifre ufficiali sulla propria popolazione di tigri ePaws dice che gli esemplari di questa specie sono in declino, in parte per il commercio con i Paesi asiatici. L'...7, 1931, in Klerksdorp as one ofchildren of Zachariah, a teacher, and Aletta, a domestic worker, Desmond Mpilo Tutu's first exposure to Christianity was in the African Methodist Episcopal ...(ANSA-AFP) - JOHANNESBURG, 01 FEB - Four Paws, organizzazione mondiale per il benessere degli animali, ha fatto un appello al Sudafrica perché interrompa l'allevamento commerciale dei grandi felini ...L'iniziativa ha innescato un dibattito sui social, con l'hashtag #MalemaRestaurantVisit, e polemiche istituzionali, con una nota di protesta del ministero del Lavoro ...