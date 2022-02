Spara in piazza e uccide il figlio: arrestato un poliziotto (Di martedì 1 febbraio 2022) L'omicidio si è consumato nella piazza principale di Raffadali. Il folle gesto è stato commesso al culmine dell'ennesimo litigio con la pistola d'ordinanza Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 febbraio 2022) L'omicidio si è consumato nellaprincipale di Raffadali. Il folle gesto è stato commesso al culmine dell'ennesimo litigio con la pistola d'ordinanza

