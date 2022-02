Russia: la casa va a fuoco, 18enne si salva calandosi dal nono piano (Di martedì 1 febbraio 2022) A Mosca una ragazza 18enne si è salvata da un incendio sviluppatosi nel suo appartamento calandosi dalla finestra al nono piano. Aiutata dal fidanzato e da un amico si è esposta a diversi metri d'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) A Mosca una ragazzasi èta da un incendio sviluppatosi nel suo appartamentodalla finestra al. Aiutata dal fidanzato e da un amico si è esposta a diversi metri d'...

