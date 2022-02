Quirinale, Conte: “Quelle di Belloni e Severino erano candidature trasversali” (Di martedì 1 febbraio 2022) ROMA – “Quelle di (Elisabetta) Belloni e di Paola Severino erano candidature di cui avevamo discusso, sia nel fronte progressista che con il centrodestra. Apparivano molto solide e affidabili, e offrivano l’occasione storica di portare una donna al Quirinale”: così l’ex premier e leader M5S Giuseppe Conte in un’intervista al Fatto quotidiano, ribadendo che quella di Belloni era appunto una candidatura trasversale: “Nella rosa ciascuno poteva avere le sue preferenze, ma quel nome non è mai stato eliminato”. Dopo la bocciatura in Aula di Elisabetta Casellati, continua Conte, “il centrodestra è andato in difficoltà, e ciò ci ha consentito di condurre un affondo. Io e Letta abbiamo incontrato Salvini, riproponendogli ... Leggi su lopinionista (Di martedì 1 febbraio 2022) ROMA – “di (Elisabetta)e di Paoladi cui avevamo discusso, sia nel fronte progressista che con il centrodestra. Apparivano molto solide e affidabili, e offrivano l’occasione storica di portare una donna al”: così l’ex premier e leader M5S Giuseppein un’intervista al Fatto quotidiano, ribadendo che quella diera appunto una candidatura trasversale: “Nella rosa ciascuno poteva avere le sue preferenze, ma quel nome non è mai stato eliminato”. Dopo la bocciatura in Aula di Elisabetta Casellati, continua, “il centrodestra è andato in difficoltà, e ciò ci ha consentito di condurre un affondo. Io e Letta abbiamo incontrato Salvini, riproponendogli ...

