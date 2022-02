"Non doveva insistere a rimanere". Vittorio Feltri, profezia da incubo su Matteralla: cos gli accadrà al Colle (Di martedì 1 febbraio 2022) Tra qualche giorno, esauriti i festeggiamenti per la rielezione applaudita di Sergio Mattarella, confermato padrone del Quirinale con una votazione effettuata all'insegna della disperazione, cominceranno presto le grane per il presidente. Il quale prima o poi, comunque presto, sarà destinato a pentirsi di aver accettato il bis. La nostra impressione è che Draghi ne abbia le tasche piene dei partiti che costituiscono la sua maggioranza. Ma su questo punto potremmo sbagliarci, voltiamo pagina. Mettiamo pure che il premier riveli di essere dotato di una grande resistenza alla imbecillità conclamata dei partiti. Rimane il fatto che tra un annetto gli italiani saranno chiamati alle urne per il rinnovo del parlamento. Quale sarà il risultato della consultazione? Il Pd non cresce neanche se lo annaffi, il M5S ha già un piede nella fossa e se Conte va avanti così, con la complicità di Grillo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Tra qualche giorno, esauriti i festeggiamenti per la rielezione applaudita di Sergio Mattarella, confermato padrone del Quirinale con una votazione effettuata all'insegna della disperazione, cominceranno presto le grane per il presidente. Il quale prima o poi, comunque presto, sarà destinato a pentirsi di aver accettato il bis. La nostra impressione è che Draghi ne abbia le tasche piene dei partiti che costituiscono la sua maggioranza. Ma su questo punto potremmo sbagliarci, voltiamo pagina. Mettiamo pure che il premier riveli di essere dotato di una grande resistenza alla imbecillità conclamata dei partiti. Rimane il fatto che tra un annetto gli italiani saranno chiamati alle urne per il rinnovo del parlamento. Quale sarà il risultato della consultazione? Il Pd non cresce neanche se lo annaffi, il M5S ha già un piede nella fossa e se Conte va avanti così, con la complicità di Grillo, ...

