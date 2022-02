Mercato Milan, la regina Juventus non deve far paura | PM (Di martedì 1 febbraio 2022) Si è conclusa una sessione di Mercato col Milan rimasto a guardare, salvo qualche operazione minore, la Juventus rinforzarsi spendendo. Per molti è la favorita adesso. Ma niente panico. Il perché nella video news. Leggi su pianetamilan (Di martedì 1 febbraio 2022) Si è conclusa una sessione dicolrimasto a guardare, salvo qualche operazione minore, larinforzarsi spendendo. Per molti è la favorita adesso. Ma niente panico. Il perché nella video news.

AntoVitiello : ?Stop al mercato. Serviva un difensore e trequartista, iI #Milan sceglie di rimanere fermo acquistando solo il giov… - Gazzetta_it : Milan, hai perso un'occasione. Ora è più dura anche la corsa Champions - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SAMPDORIA, TRATTATIVA PER CASTILLEJO DEL MILAN INCONTRO IN CORSO PER DEFINIRE TUTTI I DETTAGLI… - gbuttinoni : @Nicol35807036 Purtroppo la piattaforma digitale e la politica di ticketing sono l’aspetto più drammatico dell’Ac M… - MilanWorldForum : Caressa sul mercato e sulle ambizioni del Milan. Le dichiarazioni QUI -) -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Corvino: 'Plizzari è un enfant prodige' - Lecce piazza giusta per valorizzarlo? Leggi anche > Quanto vale la rosa del Milan - Costi ridotti dopo il mercato di gennaio Nella presentazione odierna, il dirigente salentino non ha avuto dubbi nel descrivere le qualità tecniche ed il ...

Pinto apre il caso Zaniolo: le possibilità più quotate sul futuro del romanista Più distanti Inter e Milan . Le pretendenti, però, non mancano nemmeno dall'estero: prima su tutte il Tottenham di Conte sempre molto attento al mercato italiano. Rimanendo a Londra, potrebbe nascere ...

MERCATO MILAN TOP NEWS – Esclusiva Bellinazzo, ultime da Milanello Pianeta Milan Bagni preoccupato: "Temo che Fabian possa andare via, non c'è accordo sul rinnovo" Chi non aveva bisogno di fare niente sul mercato era il Napoli, la squadra è tosta e ha giocatori importanti. Il Milan ha preso solo Lazetic ma va considerato che è l’unica squadra delle big che non ...

Calciomercato, Juve e Toro alla finestra Giorni decisivi per le squadre torinesi entrambe in cerca di rinforzi. Il granata Baselli a un passo dal Cagliari ...

