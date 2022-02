LIVE Virtus Bologna-Buducnost 21-26, EuroCup 2022 in DIRETTA: +5 montenegrino a metà secondo quarto (Di martedì 1 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-26 Tripla di Popovic. 21-23 ALEXANDER DA TREEE!!! Si è sbloccata la Virtus dall’arco. Time out Buducnost. 18-23 TRIPLA DI MANNION! 6’12” da giocare prima dell’intervallo. 15-23 1/2 per l’ex Olympiakos. Tessitori commette fallo su Reed e lo manda in lunetta con due liberi. 15-22 Tripla di Popovic dall’angolo. 15-19 2/2 per lo 00 della Segafredo. Fallo di Tarolis che manda in lunetta Cordinier. INIZIA IL secondo quarto! FINISCE IL PRIMO quarto! 13-19 Dentro il libero supplementare del montenegrino. 13-18 Popovic si appoggia al tabellone trovando anche il fallo. 13-16 Penetrazione di Perry, 16? sul cronometro. 13-14 Tessitori si appoggia al ferro. 11-14 Rubata di Atic che porta gli ospiti sul +3. 11-12 Tripla ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-26 Tripla di Popovic. 21-23 ALEXANDER DA TREEE!!! Si è sbloccata ladall’arco. Time out. 18-23 TRIPLA DI MANNION! 6’12” da giocare prima dell’intervallo. 15-23 1/2 per l’ex Olympiakos. Tessitori commette fallo su Reed e lo manda in lunetta con due liberi. 15-22 Tripla di Popovic dall’angolo. 15-19 2/2 per lo 00 della Segafredo. Fallo di Tarolis che manda in lunetta Cordinier. INIZIA IL! FINISCE IL PRIMO! 13-19 Dentro il libero supplementare del. 13-18 Popovic si appoggia al tabellone trovando anche il fallo. 13-16 Penetrazione di Perry, 16? sul cronometro. 13-14 Tessitori si appoggia al ferro. 11-14 Rubata di Atic che porta gli ospiti sul +3. 11-12 Tripla ...

