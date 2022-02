Liberi tutti, l’ira di Meloni su quel che resta del centrodestra (Di martedì 1 febbraio 2022) L’asse repubblicano Lega-Fi fa infuriare la leader di Fd’I: «È la federazione Titanic, non mi adeguo». Stop al tavolo per scegliere i candidati sindaco. «Insieme alle elezioni 2023? Presto per dirlo» Leggi su lastampa (Di martedì 1 febbraio 2022) L’asse repubblicano Lega-Fi fa infuriare la leader di Fd’I: «È la federazione Titanic, non mi adeguo». Stop al tavolo per scegliere i candidati sindaco. «Insieme alle elezioni 2023? Presto per dirlo»

Advertising

GiuliaSalemi93 : Quando a febbraio di un anno fa ci siamo convinti ad usare Twitter come mezzo di comunicazione diretto, non pensavo… - AlbertoBagnai : Poi vale il solito principio: 'I am a liberal' (cit.). Quindi liberi voi di andare in sollucchero per i beceri berc… - FreddiRossetto : RT @danielamartani: La mia migliore amica che vive a #Londra ieri mi ha mandato questo video mentre era al mercato dei fiori. Tutti liberi… - anna30048679 : @matteosalvinimi Ve lo potevate risparmiare. ...tanto sono due anni che girate liberi. Voi. Un governo che impone… - Xxxx45394620 : RT @danielamartani: La mia migliore amica che vive a #Londra ieri mi ha mandato questo video mentre era al mercato dei fiori. Tutti liberi… -