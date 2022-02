Lamorgese flop, ora Selvaggia Lucarelli rimpiange Salvini: “Mio figlio picchiato in piazza, se c’era lui…” (Di martedì 1 febbraio 2022) Gli scontri di Torino e Milano sono di qualche giorno fa ma le polemiche (e i silenzi della sinistra) sugli ordini dati dal ministro Lamorgese ai poliziotti che hanno arginato le proteste degli studenti a Torino anche usando le maniere forti, non si placano. Dopo la paradossale dichiarazioni di Enrico Letta, che ha chiesto spiegazioni urgenti sui presunti manganellamenti dei ragazzini senza dire una parola sul ministro Lamorgese anzi, senza mai neanche nominarlo, come se l’ordine pubbico fosse gestito da un marziano (o ancora da Salvini…), stavolta è Selvaggia Lucarelli a polemizzare con il governo (e a rimpiangere Salvini…), con un tweet in cui parla anche del figlio, presente alle manifestazioni degli studenti scesi in piazza dopo la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 febbraio 2022) Gli scontri di Torino e Milano sono di qualche giorno fa ma le polemiche (e i silenzi della sinistra) sugli ordini dati dal ministroai poliziotti che hanno arginato le proteste degli studenti a Torino anche usando le maniere forti, non si placano. Dopo la paradossale dichiarazioni di Enrico Letta, che ha chiesto spiegazioni urgenti sui presunti manganellamenti dei ragazzini senza dire una parola sul ministroanzi, senza mai neanche nominarlo, come se l’ordine pubbico fosse gestito da un marziano (o ancora da…), stavolta èa polemizzare con il governo (e are…), con un tweet in cui parla anche del, presente alle manifestazioni degli studenti scesi indopo la ...

