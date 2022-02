La colazione al bar in Campania: tre su quattro non chiedono il Green pass (VIDEO) (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Il governo ha approvato il nuovo Dpcm che dal primo febbraio renderà obbligatorio l’utilizzo del Green pass per accedere a quasi tutti i luoghi pubblici. L’uso della certificazione verde è però già obbligatorio per consumare in bar e ristoranti. Questa settimana abbiamo fatto un giro in diversi bar della Campania, per documentare la situazione nei primi giorni di obbligatorietà del Green pass e ci siamo accorti che sono pochi i gestori dei locali che verificano la Certificazione. Nonostante sappiano che la consumazione all’interno senza Green pass costa al cliente un verbale da 400 euro e al gestore la chiusura per 5 giorni. La proporzione ha dell’incredibile: in tre bar su quattro della Campania abbiamo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Il governo ha approvato il nuovo Dpcm che dal primo febbraio renderà obbligatorio l’utilizzo delper accedere a quasi tutti i luoghi pubblici. L’uso della certificazione verde è però già obbligatorio per consumare in bar e ristoranti. Questa settimana abbiamo fatto un giro in diversi bar della, per documentare la situazione nei primi giorni di obbligatorietà dele ci siamo accorti che sono pochi i gestori dei locali che verificano la Certificazione. Nonostante sappiano che la consumazione all’interno senzacosta al cliente un verbale da 400 euro e al gestore la chiusura per 5 giorni. La proporzione ha dell’incredibile: in tre bar sudellaabbiamo ...

