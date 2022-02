Covid, ultime news. Calano i ricoveri (-40) e le intensive (-35), i decessi sono 427 (Di martedì 1 febbraio 2022) Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute si registrano 133.142 nuovi casi, con il tasso di positività che scende al 10,7%. Il sottosegretario alla Salute Costa a Sky TG24: "Presto via mascherine all'aperto. E si devono riservare i tamponi solo ai sintomatici". Poi annuncia l'arrivo del vaccino per gli under 5 "in primavera". Nelle prossime ore è previsto il Cdm: sul tavolo la durata illimitata del Green Pass per chi ha tre dosi e nuove regole per la gestione dei casi di positività tra gli studenti Leggi su tg24.sky (Di martedì 1 febbraio 2022) Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute si registrano 133.142 nuovi casi, con il tasso di positività che scende al 10,7%. Il sottosegretario alla Salute Costa a Sky TG24: "Presto via mascherine all'aperto. E si devono riservare i tamponi solo ai sintomatici". Poi annuncia l'arrivo del vaccino per gli under 5 "in primavera". Nelle prossime ore è previsto il Cdm: sul tavolo la durata illimitata del Green Pass per chi ha tre dosi e nuove regole per la gestione dei casi di positività tra gli studenti

