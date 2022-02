Conte e la resa dei conti per Di Maio, reo di “gravi condotte” (Di martedì 1 febbraio 2022) Una lunga intervista in cui non lo nomina mai, se non rispondendo – senza fare il suo nome – a una domanda fatta dal giornalista. Questo silenzio nervoso rappresenta, però, l’aria pesantissima che negli ultimi giorni si sta respirando all’interno della galassia M5S. La frattura tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio è esposta e i due sembrano non poter più ricucire lo strappo. E così il Presidente del MoVimento pentastellato si limita a una sola frase, incisiva, per “criticare” il comportamento del “suo” Ministro degli Esteri. Conte-Di Maio, nelle prossime ore la resa dei conti Intervistato da Il Fatto Quotidiano, l’ex Presidente del Consiglio ha provato a ripercorrere la frenetica settimana che si è conclusa con il ricorso a quella personalità che già nei sette anni precedenti ha ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Una lunga intervista in cui non lo nomina mai, se non rispondendo – senza fare il suo nome – a una domanda fatta dal giornalista. Questo silenzio nervoso rappresenta, però, l’aria pesantissima che negli ultimi giorni si sta respirando all’interno della galassia M5S. La frattura tra Giuseppee Luigi Diè esposta e i due sembrano non poter più ricucire lo strappo. E così il Presidente del MoVimento pentastellato si limita a una sola frase, incisiva, per “criticare” il comportamento del “suo” Ministro degli Esteri.-Di, nelle prossime ore ladeiIntervistato da Il Fatto Quotidiano, l’ex Presidente del Consiglio ha provato a ripercorrere la frenetica settimana che si è conclusa con il ricorso a quella personalità che già nei sette anni precedenti ha ...

