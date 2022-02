Citroën C5 Aircross - Il restyling in Italia con prezzi a partire da 28 700 euro

(Di martedì 1 febbraio 2022) Laha aperto gli ordini per la versionedella C5. in, la gamma viene proposta conda 28.700, ma la variante plug-in hybrid (che ha raccolto il 35% delle preferenze con la versione pre-facelift) è disponibile ada 42.350. Le prime consegne sono previste nel mese di giugno.Benzina, diesel o plug-in hybrid. La C5è declinata, in tutto, in 11 diverse configurazioni, cinque delle quali riservate alle versioni Hybrid. I clienti potranno scegliere tra il benzina Puretech 130 CV (con cambio manuale o automatico a otto marce), il diesel BlueHDi 130 CV (manuale o automatico otto marce) e l'ibrido plug-in da 225 CV con trasmissione automatica. La gamma ...

Advertising

vivereitalia : Ordinabile il nuovo SUV Citroèn C5 Aircross - fabiocavagnera : RT @motorionline: #CitroenC5Aircross 2022: tutte le informazioni per il mercato italiano del restyling, con prezzi a partire da 28.700 euro… - motorionline : #CitroenC5Aircross 2022: tutte le informazioni per il mercato italiano del restyling, con prezzi a partire da 28.70… - Italpress : Ordinabile il nuovo SUV Citroèn C5 Aircross - MaurizioMurgia : Il nuovo frontale della C5 Aircross 2022 è sicuramente la cosa che salta subito agli occhi. Le nuove luci con and… -

Ultime Notizie dalla rete : Citroën Aircross

Corriere della Sera

NuovoC5è ora ordinabile in Italia, dove viene proposto in 6 versioni per le motorizzazioni termiche e 5 versioni per la motorizzazione Hybrid Plug - In . Arriverà in concessionaria da ...Nuovo SUV C5dispone di un'offerta molto varia di cerchi in lega: cerchi in lega 17" Ellipse, nuovi cerchi in lega 18" Pulsar Diamantati bi - tono, cerchi in lega 19" Art Diamantati bi - ...