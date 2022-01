UN PLAY SCUOLA MILAN (CON ESORDIO IN A) PER IL PORDENONE: TORRASI È NEROVERDE (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il PORDENONE Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista Emanuele TORRASI. Il calciatore, classe ’99, arriva dall’Imolese a titolo definitivo. Giovane su cui il Club crede fortemente per la mediana del presente e del futuro, ha firmato un contratto di due anni e mezzo, con scadenza giugno 2024. Originario di MILANo, TORRASI è un centrocampista centrale che può agire anche da interno, con grande visione di gioco e qualità tecnica. Ha compiuto l’intero percorso di crescita nel vivaio del MILAN – coetaneo di un talento ex NEROVERDE come Tommaso Pobega -, affermandosi come uno dei migliori prospetti della propria annata, vestendo anche l’azzurro delle Nazionali giovanili. Sino all’ESORDIO in serie A in MILAN-Fiorentina del 20 maggio 2018, con mister ... Leggi su udine20 (Di lunedì 31 gennaio 2022) IlCalcio comunica l’ingaggio del centrocampista Emanuele. Il calciatore, classe ’99, arriva dall’Imolese a titolo definitivo. Giovane su cui il Club crede fortemente per la mediana del presente e del futuro, ha firmato un contratto di due anni e mezzo, con scadenza giugno 2024. Originario dio,è un centrocampista centrale che può agire anche da interno, con grande visione di gioco e qualità tecnica. Ha compiuto l’intero percorso di crescita nel vivaio del– coetaneo di un talento excome Tommaso Pobega -, affermandosi come uno dei migliori prospetti della propria annata, vestendo anche l’azzurro delle Nazionali giovanili. Sino all’in serie A in-Fiorentina del 20 maggio 2018, con mister ...

