UFFICIALE – Colpo in entrata per la Juventus | tutti i dettagli!

(Di lunedì 31 gennaio 2022) E’il nuovoinper la. E’ arrivata l’ufficialità dell’arrivo di Federico Gatti dal Frosinone. Superata la rivalità di Inter e soprattutto Torino. Dopo aver sostenuto le visite mediche questa mattina al J Medical, il contratto del difensore classe ’98 è stato ufficialmente depositato in Lega Calcio. I DETTAGLI. Arriva a titolo definitivo come riporta Calciomercato.com per una cifra complessiva di 7,5 milioni di euro più 2,5 di bonus, ma resterà in prestito al Frosinone fino al termine della stagione. Potrebbe interessarti: Lampard torna in panchina: accordocon il club di Premier (rompipallone.it) Kevin Ambrosi

