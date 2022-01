Sci alpino | Coppa del Mondo 2022 | Brignone vede la coppa di superG e attende Pechino Conferme da Nadia Delago

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Sei vittorie in sette gare sono una statistica che parla quasi da sola. L’Italia ha dominato la stagione delfemminile ed ora si presenta alle Olimpiadi diper suggellare questa supremazia. Con ancora il dubbio di Sofia Goggia (potrebbe anche esserci al cancelletto di partenza deligante olimpico), la donna da battere diventa Federica, che si appresta a vivere i Giochi da leader incontrastata della classifica di specialità. La valdostana ha calato il tris stagionale in quel di Garmisch e poco importa se il gradino più alto del podio sia stato condiviso con l’austriaca Cornelia Huetter. Un rendimento strepitoso quello diin questa stagione: escluso l’ottavo posto di inizio anno a St.Moritz, poi sono arrivate tre vittorie e due quarti posti. E’ già da un paio di ...

Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - Eurosport_IT : CURTONI d'Ampezzo! ?? ???? L'azzurra vince il Super-G davanti al pubblico di casa e festeggia la seconda vittoria in… - Eurosport_IT : Sofia #Goggia osa dove le altre non osano. Ecco perché può sognare Pechino, lo dice Matteo Artina che è stato suo p… - OA_Sport : #SCIALPINO Federica Brignone a vele spiegate a Pechino: la valdostana riferimento assoluto in SuperG - DavidOnepv : A parte le gare veloci di sci alpino e le prime manche di quelle tecniche tutti orari accessibili #olimpiadiinvernali -

Il gruppetto è stato raggiunto con gli sci ai piedi dai soccorritori della stazione di Forni Avoltri del Soccorso alpino e della Guardia di finanza, assieme ai quali c'era anche un medico dello ...Sei vittorie in sette gare sono una statistica che parla quasi da sola. L'Italia ha dominato la stagione del superG femminile ed ora si presenta alle Olimpiadi di Pechino per suggellare questa suprema ...Il grande ex della valanga azzurra Piero Gros: "Lo slalom non ha un padrone, e la pista è sconosciuta per tutti: bisogna provarci" ...