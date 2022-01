GF Vip | Jessica e Sophie difendono Soleil | ' Miriana Trevisan sta esagerando'

(Di lunedì 31 gennaio 2022) La casa del Grande Fratello Vip è pronta a spaccarsi , per l'ennesima volta, in due . Dopo le liti furiose che coinvolsero da un lato la 'fazione' di Katia Ricciarelli e dall'altro quello di Lulù ...

Advertising

CenerentolaNY : Gf VIP: Katia Ricciarelli offende Jessica Selassié «È una mig*otta » VIDEO - Tuttogossipnews : #GFVip, #Sophie e #Jessica difendono #Soleil: “#Miriana sbaglia. Ha esagerato” ?? - infoitcultura : GF Vip, Barù gelosissimo di Jessica: il gesto di stizza mentre lei si abbraccia e sussurra all'orecchio di Antonio - infoitcultura : GF Vip, il momento piccante tra Jessica e Barù: cosa è successo mentre erano a letto - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Jessica Selassié e Sophie Codegoni dalla parte di Soleil Sorge: 'Miriana Trevisan esagera' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Jessica

La casa del Grande Fratelloè pronta a spaccarsi , per l'ennesima volta, in due . Dopo le liti furiose che coinvolsero da un ... dall'altra, in favore di Soleil, si sono schierateSelassié e ...Grande Fratello Delia Duran seguirebbe un copione al GFracconta di averl[...] Sul web insorge una pesante accusa nei confronti di Delia Duran, dopo cheSelassié [...] Tra gli ...La casa del Grande Fratello Vip è pronta a spaccarsi, per l'ennesima volta, in due. Dopo le liti furiose che coinvolsero da un lato la «fazione» di Katia Ricciarelli ...Grande Fratello Vip 2021 2022: anticipazioni e news dell'ultim'ora sulla puntata di oggi, 31 gennaio, alle ore 21,35 su Canale 5. Info ...