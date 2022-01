F1, Laurent Mekies rivela: “Se la Ferrari non sarà veloce da subito, tutta la preparazione sarà inutile” (Di lunedì 31 gennaio 2022) sarà un anno importante per la Ferrari. Dopo stagioni complicate in F1 dettate da progetti sbagliati, la Rossa torna in pista per dare battaglia e sperare di avere una macchina all’altezza delle aspettative. Come è noto, a partire da quest’anno, ci saranno nuove monoposto e nuove gomme per il lancio del nuovo regolamento tecnico. Un cambiamento epocale e chi avrà interpretato al meglio le norme potrebbe avere un vantaggio considerevole. Legato a questo discorso c’è il Budget Cap, ovvero il tetto di spesa, di cui i team dovranno tener conto per la gestione delle risorse. Questione economica che già vi era stata l’anno passato e non a caso tante squadre, tra cui anche quella di Maranello, hanno puntato la maggior parte degli investimenti sulla nuova vettura. F1, Mattia Binotto: “Il rinnovo di Carlos Sainz? ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022)un anno importante per la. Dopo stagioni complicate in F1 dettate da progetti sbagliati, la Rossa torna in pista per dare battaglia e sperare di avere una macchina all’altezza delle aspettative. Come è noto, a partire da quest’anno, ci saranno nuove monoposto e nuove gomme per il lancio del nuovo regolamento tecnico. Un cambiamento epocale e chi avrà interpretato al meglio le norme potrebbe avere un vantaggio considerevole. Legato a questo discorso c’è il Budget Cap, ovvero il tetto di spesa, di cui i team dovranno tener conto per la gestione delle risorse. Questione economica che già vi era stata l’anno passato e non a caso tante squadre, tra cui anche quella di Maranello, hanno puntato la maggior parte degli investimenti sulla nuova vettura. F1, Mattia Binotto: “Il rinnovo di Carlos Sainz? ...

