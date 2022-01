Canali Mediaset dall’8 marzo 2022 in alta definizione sul digitale terrestre (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il passaggio al nuovo digitale terrestre si fa sempre più vicino, ed ecco che Mediaset ha deciso di pronunciarsi in merito alla gestione della transizione. L’emittente del gruppo Fininvest ha comunicato che a partire dall’8 marzo 2022 i Canali principali passeranno al MPEG4, con una qualità di visione senz’altro maggiore (il passaggio conviene un po’ a tutti). In via temporanea, sarà possibile continuare a ricevere i precedenti formati di trasmissione in modalità ‘provvisoria‘, per permettere agli utenti di riconoscerli in modo inequivocabile. Rete 4, Canale 5, Italia 1 e il 20, provvisoriamente, potranno essere fruiti ai Canali 104, 105, 106 e 120, oltre ai Canali 504, 505, 506 e 520. Le versioni in alta ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il passaggio al nuovosi fa sempre più vicino, ed ecco cheha deciso di pronunciarsi in merito alla gestione della transizione. L’emittente del gruppo Fininvest ha comunicato che a partireprincipali passeranno al MPEG4, con una qualità di visione senz’altro maggiore (il passaggio conviene un po’ a tutti). In via temporanea, sarà possibile continuare a ricevere i precedenti formati di trasmissione in modalità ‘provvisoria‘, per permettere agli utenti di riconoscerli in modo inequivocabile. Rete 4, Canale 5, Italia 1 e il 20, provvisoriamente, potranno essere fruiti ai104, 105, 106 e 120, oltre ai504, 505, 506 e 520. Le versioni in...

