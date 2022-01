Camminare vuol dire scontrarsi con meraviglia e inciviltà (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Santuario della Madonna del Sorbo del quindicesimo secolo ma anche le ville di adesso spacciate per stalle nel Parco naturale regionale di Veio, le installazioni “Three gates of in-perfection” del ventunesimo secolo tra Campagnano e Formello ma anche l’archeologia industriale diventata luogo di abbandono e discarica sulla via di Monte Lupoli, i cocci etruschi e romani allo stato libero in una radura lungo il Lago di Martignano ma anche le lattine di bibite e birra e le bottiglie di acqua e vino e le mascherine antiCovid e i pannolini usati e i jeans stracciati e i cuscini sfoderati allo stato vandalico gettati – diciamo la verità – dovunque lungo strade comunali, provinciali e statali, la Valle del Baccano antichissimo cratere e poi lago ma anche l’attuale ristorante Il Baccanale specialità carne pesce e pizza sulla Cassia, il sentiero nel bosco lungo la cornice del Lago di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Santuario della Madonna del Sorbo del quindicesimo secolo ma anche le ville di adesso spacciate per stalle nel Parco naturale regionale di Veio, le installazioni “Three gates of in-perfection” del ventunesimo secolo tra Campagnano e Formello ma anche l’archeologia industriale diventata luogo di abbandono e discarica sulla via di Monte Lupoli, i cocci etruschi e romani allo stato libero in una radura lungo il Lago di Martignano ma anche le lattine di bibite e birra e le bottiglie di acqua e vino e le mascherine antiCovid e i pannolini usati e i jeans stracciati e i cuscini sfoderati allo stato vandalico gettati – diciamo la verità – dovunque lungo strade comunali, provinciali e statali, la Valle del Baccano antichissimo cratere e poi lago ma anche l’attuale ristorante Il Baccanale specialità carne pesce e pizza sulla Cassia, il sentiero nel bosco lungo la cornice del Lago di ...

Ultime Notizie dalla rete : Camminare vuol Camminare vuol dire scontrarsi con meraviglia e inciviltà Camminare significa (dovrebbe significare) conoscere e schierarsi, conoscere e lottare, conoscere e sostenere. Il ma anche è già una forma di rassegnazione, dunque di sconfitta. Irreparabile. Qui non ...

