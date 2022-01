Tennis | la classifica dei vincitori slam all-time

sportface2016 : NESSUNO COME #NADAL! Ventunesimo slam della sua carriera, stacca #Djokovic e #Federer. La classifica all-time - emahincredibile : RT @BrownBurger: Questo signore ha cambiato la storia del Tennis. Indipendentemente dai successi, dagli insuccessi e dalla classifica. Ness… - SultanelloY : RT @BrownBurger: Questo signore ha cambiato la storia del Tennis. Indipendentemente dai successi, dagli insuccessi e dalla classifica. Ness… - porcatrvia : RT @BrownBurger: Questo signore ha cambiato la storia del Tennis. Indipendentemente dai successi, dagli insuccessi e dalla classifica. Ness… - BrownBurger : Questo signore ha cambiato la storia del Tennis. Indipendentemente dai successi, dagli insuccessi e dalla classific… -

... che lo porterebbe da solo in testa alladi tutti i tempi, davanti a Roger Federer e Novak Djokovic. La diretta di Nadal Medvedev potrebbe dunque scrivere una pagina di storia del, ...Rinnovato grazie all'arrivo della Maestra Linda Ferrando, ex numero 36 dellaWTA, il circolo Accademiasta dimostrando grande impegno nell'organizzazione dei tornei, diventando un ...Oggi, domenica 30 gennaio, si sta giocando la finale del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2022 di tennis: 800 punti in palio per il prossimo ranking ATP, che verrà rilasciato lune ...La tappa sassarese di prequalificazione agli IBI 2022 di IV categoria ha emesso i suoi verdetti sabato 29 gennaio. Sui campi in greenset dell’Accademia Tennis Sassari, si sono imposti Ruggero Ciulla ( ...