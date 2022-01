SuperG | trionfo ex aequo per Brignone | ' Sono davvero soddisfatta Ora concentrata sulle Olimpiadi'

Advertising

marcocampanari : RT @MassimoSertori_: ???Una SUPERLATIVA #FedericaBrignone si aggiudica il #superG di #Garmisch, con una gara perfetta, precisa e veloce. Pe… - EmilianoVerga : RT @MassimoSertori_: ???Una SUPERLATIVA #FedericaBrignone si aggiudica il #superG di #Garmisch, con una gara perfetta, precisa e veloce. Pe… - giannapo54 : RT @dovesciare: GARMISCH - Trionfo Brignone, è il terzo superG in stagione - dovesciare : GARMISCH - Trionfo Brignone, è il terzo superG in stagione - MassimoSertori_ : ???Una SUPERLATIVA #FedericaBrignone si aggiudica il #superG di #Garmisch, con una gara perfetta, precisa e veloce.… -

Ultime Notizie dalla rete : SuperG trionfo

Federica Brignone si impone nell'ultima gara prima delle Olimpiadi di Pechino vincendo ildi Coppa del Mondo di Garmisch con il tempo di 1'18''19 : si tratta di ex aequo con l'austriaca Cornelia Huetter . L'azzurra conquista così il terzo successo stagionale, sempre nella stessa ...... la quale ha fatto valere la sua infinita classe lungo i curvoni della Kandahar, addomesticata con il tempo di 1'1819, condiviso al centesimo con l'austriaca che nulla toglie alnumero 19 ...Federica Brignone si impone nell'ultima gara prima delle Olimpiadi di Pechino vincendo il SuperG di Coppa del Mondo di Garmisch con il tempo ...Cornelia Huetter, voto 10: la ventinovenne stiriana mette a segno due podi in due giorni contribuendo a riportare in auge il movimento femminile austriaco. Federica Brignone ha vinto il superG di Garm ...