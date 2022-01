Due bambini sono morti in un incendio di un appartamento nel reggiano (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Due bambini sono morti in un incendio scoppiato a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia. Il rogo, riporta fonti di stampa locale, è divampato intorno alle 22 e i vigili del fuoco sono stati allertati da una donna, probabilmente la madre dei bambini. La famiglia, riferisce la versione online de Il Resto del Carlino, sarebbe di origine pachistana. Sul posto sono ancora presenti i carabinieri della stazione locale. Salvi i genitori dei bambini. Leggi su agi (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Duein unscoppiato a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia. Il rogo, riporta fonti di stampa locale, è divampato intorno alle 22 e i vigili del fuocostati allertati da una donna, probabilmente la madre dei. La famiglia, riferisce la versione online de Il Resto del Carlino, sarebbe di origine pachistana. Sul postoancora presenti i carabinieri della stazione locale. Salvi i genitori dei

Advertising

RobertoBurioni : Come proteggere i bambini che non si possono ancora vaccinare? Vaccinandoci. Un genitore vaccinato riduce il rischi… - Agenzia_Ansa : Sono due bambini, fratelli maschio e femmina di 8 e 7 anni di una famiglia di origine pakistana, le vittime dell'in… - enpaonlus : Un cane rimane intrappolato in un canale, salvato grazie a una mamma e ai suoi due figli piccoli… - o_rebelot : Secondo me però hanno mandato dentro due bambini, per far perdere la testa a Barù ci vuole un fascinoso vero, uno c… - IlFattoNisseno : Italia, incendio in appartamento: morti due bambini, salvi i genitori -