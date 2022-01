Batosta Reddito di cittadinanza | dal 1 febbraio cambia tutto e lo puoi perdere Ecco cosa fare subito per continuare a prenderlo

Leggi su cityroma

(Di domenica 30 gennaio 2022)di, dal 1lo potrai. Comeper. Nelle nuove regole, il green pass base, dal 1potrebbe creare dei problemi in chi percepisce ildi. Il 31 gennaio sarà l’ultima data utile per dare comunicazione all’Inps delle variazioni del patrimonio e della propria attività lavorativa. Secondo le nuove normative, il green pass sarà richiesto anche per entrare nei pubblici uffici, quelli che maggiormente interessano coloro che percepiscono ildi, sono i centri per l’impiego. Pera beneficiare deldii ...