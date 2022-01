Uruguay | violentata in gruppo Migliaia di donne scendono in piazza per protesta

(Di sabato 29 gennaio 2022)disi sono radunate a Montevideo, perre contro l’ennesimo caso di violenza sessuale, questa volta ai danni di una trentenne. La donna ha denunciato l’abuso, raccontando di essere stata stuprata da undi uomini. Tutto è avvenuto all’interno di un appartamento di Montevideo, nel quale si era recata insieme ad un uomo, con il quale aveva avuto dei rapporti consensuali. Con la complicità di lui, altri tre uomini sono poi entrati in casa a sua insaputa e hanno abusato di lei. Lo stupro è stato poi confermato in seguito, durante alcune visite mediche a cui la donna è stata sottoposta. Vi raccomandiamo... Stealthing, la violenza sessuale dello stupro spesso invisibile per la vittima Sempre più diffuso in tutte le parti ...

... capitale dell', migliaia di donne hanno manifestato contro la violenza sessuale, denunciando la 'cultura dello stupro' dell'dopo che una donna di 30 anni è statain gruppo.