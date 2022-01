“Torna con Alex, amore libero? Basta!”: Barù contro Delia Duran (Di sabato 29 gennaio 2022) Ad essere stufo delle dinamiche che da settimane si rincorrono dentro la Casa del Grande Fratello Vip, oltre a Jessica è stato anche Barù, che dopo la puntata di ieri del reality si è scagliato contro Delia Duran, sbottando in camera. Il nipote di Costantino della Gherardesca già in passato aveva fatto sapere il suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 29 gennaio 2022) Ad essere stufo delle dinamiche che da settimane si rincorrono dentro la Casa del Grande Fratello Vip, oltre a Jessica è stato anche, che dopo la puntata di ieri del reality si è scagliato, sbottando in camera. Il nipote di Costantino della Gherardesca già in passato aveva fatto sapere il suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

