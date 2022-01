Sampdoria, Giampaolo sorride: è fatta per l’attaccante! (Di sabato 29 gennaio 2022) Sampdoria, arriva il primo regalo per il neo allenatore Marco Giampaolo. Il colpo è in attacco, è ufficiale l’arrivo di Supryaga dalla Dinamo Kiev. L’ucraino, spesso accostato alla nostra massima serie, non è poi mai effettivamente arrivato, ora è arrivato il momento e lo farà a Genova maglia blucerchiata. Supryaga-Dinamo-Kiev Il noto giornalista Gianluca Di Marzio racconta anche qualche dettaglio in più sull’operazione: “Supryaga arriverà alla Samp per un’operazione in prestito per un anno e mezzo con diritto di riscatto. Tutto praticamente accordato, mancano solo le firme”. Leggi su rompipallone (Di sabato 29 gennaio 2022), arriva il primo regalo per il neo allenatore Marco. Il colpo è in attacco, è ufficiale l’arrivo di Supryaga dalla Dinamo Kiev. L’ucraino, spesso accostato alla nostra massima serie, non è poi mai effettivamente arrivato, ora è arrivato il momento e lo farà a Genova maglia blucerchiata. Supryaga-Dinamo-Kiev Il noto giornalista Gianluca Di Marzio racconta anche qualche dettaglio in più sull’operazione: “Supryaga arriverà alla Samp per un’operazione in prestito per un anno e mezzo con diritto di riscatto. Tutto praticamente accordato, mancano solo le firme”.

