Quirinale | fumata nera alla settima votazione | Mattarella a quota 387

ROMA (ITALPRESS) – settima fumata nera per l'elezione del presidente della Repubblica. Il capo dello Stato Sergio Mattarella raggiunge 387 voti, a seguire Carlo Nordio con 65 e Nino Di Matteo a 39. Nessuno ha raggiunto il quorum di 505.Le schede bianche sono state 60, le nulle 4 e i voti dispersi 9. I presenti in tutto sono stati 976, gli astenuti 380. (ITALPRESS).

