Meloni: «Non cambio idea ogni cinque minuti, il centrodestra va rifondato. Ci voleva più coraggio» (Di sabato 29 gennaio 2022) Nessuno può negare che siamo in presenza di un’anomalia istituzionale. Giorgia Meloni non usa mezzi termini nell’accusa un Parlamento delegittimato “che procede alla rielezione di Mattarella come candidato di risulta”. la rielezione del presidente – ha aggiunto – non è espressamente vietata dalla Costituzione solo perché si contempla in caso di guerra o di gravissima emergenza. Fratelli d’Italia – ha detto ancora Meloni – vuole difendere il principio che nel centrodestra ci sono figure che hanno la dignità per poter ricoprire le massime cariche dello Stato. “Gli elettori di centrodestra non sono cittadini di serie B – ha detto ancora – e meritavano più coraggio”. LEGGI ANCHE Meloni: «Tutti vogliono le donne ma poi le impallinano». FdI non ha pregiudizi su Belloni Clima teso. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 29 gennaio 2022) Nessuno può negare che siamo in presenza di un’anomalia istituzionale. Giorgianon usa mezzi termini nell’accusa un Parlamento delegittimato “che procede alla rielezione di Mattarella come candidato di risulta”. la rielezione del presidente – ha aggiunto – non è espressamente vietata dalla Costituzione solo perché si contempla in caso di guerra o di gravissima emergenza. Fratelli d’Italia – ha detto ancora– vuole difendere il principio che nelci sono figure che hanno la dignità per poter ricoprire le massime cariche dello Stato. “Gli elettori dinon sono cittadini di serie B – ha detto ancora – e meritavano più”. LEGGI ANCHE: «Tutti vogliono le donne ma poi le impallinano». FdI non ha pregiudizi su Belloni Clima teso. ...

Advertising

francescocosta : Sono giorni, se non settimane, che Letta con pazienza asseconda tutti i mal di pancia e le indecisioni e i capricci… - GiovaQuez : Secondo Meloni il nome di #Belloni non andrebbe bene ad alcuni in quanto donna. Come strumentalizzare la questione… - MediasetTgcom24 : Meloni: 'Non voteremo Mattarella, questo è un fallimento di tutti' #quirinale #mattarella #presidenterepubblica… - larattaenzo79 : Buongiorno Andrea gianbruno leggi bene mai con il PD e mai con i 5 stelle Non solo gli hai alzato le mani in più gl… - Max_Alle : RT @mariolavia: Ma secondo grossi commentatori qui su Twitter Renzi non doveva votare Berlusconi? Invece ha affossato Casellati e poi Bello… -