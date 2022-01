Masters 1000 di Miami: gli organizzatori vogliono Djokovic nel torneo (Di sabato 29 gennaio 2022) Mentre Nole Djokovic si prepara per il Dubai Championships 2022, torneo che evidentemente potrà disputare, arriva l’invito di Miami. La vicenda del tennista all’Australian Open mai iniziato, che ha lasciato il Paese per mancanza del visto concesso a causa del suo essere ‘no vax’, ha destato reazioni diverse in tutto il mondo. Se il Roland Garros sbarra la strada a Djokovic, per le norme in vigore in Francia in cui si entra solo green pass e vaccino fatto, come accadrà anche per gli Internazionali d’Italia a Roma, il Masters 1000 in Florida aprirà le porte a uno dei tennisti più grandi della storia. E Nole ha già scritto la storia del torneo piazzandosi nella stessa posizione di Andre Agassi. Per sei volte il serbo ha alzato la Coppa finale. Di lui parla il Direttore ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 29 gennaio 2022) Mentre Nolesi prepara per il Dubai Championships 2022,che evidentemente potrà disputare, arriva l’invito di. La vicenda del tennista all’Australian Open mai iniziato, che ha lasciato il Paese per mancanza del visto concesso a causa del suo essere ‘no vax’, ha destato reazioni diverse in tutto il mondo. Se il Roland Garros sbarra la strada a, per le norme in vigore in Francia in cui si entra solo green pass e vaccino fatto, come accadrà anche per gli Internazionali d’Italia a Roma, ilin Florida aprirà le porte a uno dei tennisti più grandi della storia. E Nole ha già scritto la storia delpiazzandosi nella stessa posizione di Andre Agassi. Per sei volte il serbo ha alzato la Coppa finale. Di lui parla il Direttore ...

